Боксер Фьюри отнес Усика к числу двух самых опасных соперников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри назвал имена двух наиболее опасных соперников для себя, сообщает УНН со ссылкой на "ESPN".
Фьюри считает, что американец Деонтей Уайлдер и украинец Александр Усик несут опасность для него.
"Возможно, Уайлдер опасный. Я дрался с ним, я уже его побеждал (бой закончился ничьей - ред.). Так что это был самый сложный вызов. Не вижу никого, кто может создать такие же проблемы. Хотя возможно, Александр Усик. Он кажется неудобным парнем. Усик - левша, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, непобедимый чемпион. Так что, вероятно, он следующий наиболее тяжелый вызов для меня", - заявил Фьюри.
Кроме того, британец невысоко оценил способности нынешнего чемпиона мира из Мексики Энди Руиса, который получил пояса после нокаута над Джошуа.
"Энди Руис - посредственный боксер. Скорость рук еще ничего не решает. В супертяжелом весе есть много боксеров с быстрыми руками. Я могу победить Руиса, спрятав одну руку за спину. Даже если он прижмет меня к канатам, я все равно побью его", - подчеркнул британец.
Также Фьюри добавил, что "планирую войти в историю, как величайший боксер в супертяжелом весе всех времен".
Напомним, что Фьюри обещал нокаутировать Уайлдера во втором бою.