Бокс: чемпіон світу Джошуа повідомив про бажаний вік для завершення кар'єри

Цитата

На думку британця, ідеальним для нього віком завершення кар'єри буде 36 років.

"Я вважаю, що 36 років - вік для мене. Тому що я хочу захистити себе від таких речей як бій Ларрі Холмса і Тревора Бербіка. Це був справжній кошмар. Клівленд Вільямс, Сонні Лістон, Бербік - всі ці хлопці відомі завдяки тому, що їх нокаутували або Тайсон, або Мухаммед Алі. А Бербік був серйозним бійцем свого часу.

Я спостерігав за тренуваннями, і вони сказали, що Ларрі Холмс подумує про вихід на пенсію в 31 рік. Я у відповідь "що?!" Ні, я думаю, для мене 36-37 років (найкращий вік для прощання з рингом – ред.). У проміжку між 36 і 37 роками", - сказав Джошуа.

Що передувало цьому

Джошуа розповів про націленість нокаутувати Усика в їх найближчому бою.