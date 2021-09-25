Бокс: чемпіон світу Джошуа повідомив про бажаний вік для завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. 31-річний чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) розповів про плани стосовно завершення кар'єри. Слова боксера наводить ресурс "Boxing Scene", передає УНН.
Цитата
На думку британця, ідеальним для нього віком завершення кар'єри буде 36 років.
"Я вважаю, що 36 років - вік для мене. Тому що я хочу захистити себе від таких речей як бій Ларрі Холмса і Тревора Бербіка. Це був справжній кошмар. Клівленд Вільямс, Сонні Лістон, Бербік - всі ці хлопці відомі завдяки тому, що їх нокаутували або Тайсон, або Мухаммед Алі. А Бербік був серйозним бійцем свого часу.
Я спостерігав за тренуваннями, і вони сказали, що Ларрі Холмс подумує про вихід на пенсію в 31 рік. Я у відповідь "що?!" Ні, я думаю, для мене 36-37 років (найкращий вік для прощання з рингом – ред.). У проміжку між 36 і 37 роками", - сказав Джошуа.
Що передувало цьому
Джошуа розповів про націленість нокаутувати Усика в їх найближчому бою.