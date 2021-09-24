Бокс: Джошуа націлений на нокаут у бою з Усиком
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) оголосив план на майбутній бій із Олександром Усиком (18-0, 13 KO), передає УНН з посиланням на "Boxing Scene".
Цитата
Джошуа заявив, що бажає дати фанатам видовищне шоу та нокаутувати опонента. За словами британця, його фізична форма наразі більш краща від поєдинку із Володимиром Кличко.
"Зараз я відчуваю себе краще, ніж перед боєм з Кличко. Справа не в нервах, просто у мене більше досвіду і я знаю, що роблю. Я знаю, що збираюся зробити - нокаутувати Усика. Очевидно, що треба слідувати своїм установкам, але якщо це робити постійно, то потрапиш в нокаут. Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу. Люди хочуть бачити нокаути. Це те, що ми повинні запропонувати фанатам", - наголосив Джошуа.
Доповнення
Джошуа зізнався також, що він відчуває себе під тиском аби домогтися вражаючого результату, коли він вперше за три роки повернеться в бокс перед великим натовпом уболівальників (у 2018 році на очах 80 тис. фанатів провів бій із Повєткіним на "Вемблі").
Протистояння Усик – Джошуа пройде 25-го вересня у Лондоні.