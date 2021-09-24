Бокс: Джошуа націлений на нокаут у бою з Усиком

Цитата

Джошуа заявив, що бажає дати фанатам видовищне шоу та нокаутувати опонента. За словами британця, його фізична форма наразі більш краща від поєдинку із Володимиром Кличко.

"Зараз я відчуваю себе краще, ніж перед боєм з Кличко. Справа не в нервах, просто у мене більше досвіду і я знаю, що роблю. Я знаю, що збираюся зробити - нокаутувати Усика. Очевидно, що треба слідувати своїм установкам, але якщо це робити постійно, то потрапиш в нокаут. Я тут для того, щоб влаштувати видовищне шоу. Люди хочуть бачити нокаути. Це те, що ми повинні запропонувати фанатам", - наголосив Джошуа.

Доповнення

Джошуа зізнався також, що він відчуває себе під тиском аби домогтися вражаючого результату, коли він вперше за три роки повернеться в бокс перед великим натовпом уболівальників (у 2018 році на очах 80 тис. фанатів провів бій із Повєткіним на "Вемблі").

Протистояння Усик – Джошуа пройде 25-го вересня у Лондоні.