Бокс: чемпион мира Джошуа сообщил о желаемом возраст для завершения карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. 31-летний чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал о планах относительно завершения карьеры. Слова боксера приводит ресурс "Boxing Scene", передает УНН.
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По мнению британца, идеальным для него возрастом завершения карьеры будет 36 лет.
“Я считаю, что 36 лет — возраст для меня. Потому что я хочу защитить себя от таких вещей как бой Ларри Холмса и Тревора Бербика. Это был настоящий кошмар. Кливленд Уильямс, Сонни Листон, Бербик — все эти ребята известны благодаря тому, что их нокаутировали или Тайсон, или Мухаммед Али. А Бербик был серьезным бойцом своего времени.
Я наблюдал за тренировками, и они сказали, что Ларри Холмс подумывает о выходе на пенсию в 31 год. Я в ответ „что ?!“ Нет, я думаю, для меня 36-37 лет (лучший возраст для прощания с ринга — ред.). В промежутке между 36 и 37 годами ”, - сказал Джошуа.
Что предшествовало этому
Джошуа рассказал онацеленность нокаутировать Усика в их ближайшем бою.