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Бої за Вовчанськ: прикордонники показали ексклюзивні кадри

Бої за Вовчанськ: прикордонники показали ексклюзивні кадри

Київ • УНН

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Українські військові ведуть інтенсивні бої та контратаки навколо Вовчанська, відбиваючи ворожі атаки та ракетні удари в Харківській області.

У Державній прикордонній службі показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ, передає УНН.

На відео – бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.

Нагадаємо

Від початку доби, 16 травня, на фронті вже зафіксували 58 бойових зіткнень. Наразі інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту.

На Харківському напрямку противник атакував в напрямку населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. У свою чергу, українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.   

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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