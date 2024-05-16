Бои за Волчанск: пограничники показали эксклюзивные кадры

В Государственной пограничной службе показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск, передает УНН.

На видео - бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление к собратьям.

Напомним

С начала суток, 16 мая, на фронте уже зафиксировали 58 боевых столкновений. Сейчас интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта.

На Харьковском направлении противник атаковал в направлении населенного пункта Старица. Наносил ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Ударам вражеской авиации подверглись Вильча, Волчанск и Старица. В свою очередь, украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе города Волчанск.