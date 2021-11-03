Boeing 747 здійснив аварійну посадку в Новосибірську
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вантажний літак Boeing 747 авіакомпанії Cargolux, що летів з Льєжа (Бельгія) у Циндао (Китай), здійснив аварійну посадку в Новосибірському аеропорту Толмачово, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ і Telegram-канал Mash Siberia.
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“Вантажний борт бельгійської авіакомпанії ASL повинен був вилетіти о 20:58 з Новосибірська в Китай, — розповіла ЗМІ представник Толмачево Сабіна Кіршнер. — Однак відразу ж після зльоту екіпаж запросив аварійну посадку”.
На борту вантажного Boeing 747 перебували п’ять членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав. За попередніми даними, при посадці у літака міг спалахнути один з двигунів. Причини події уточнюються.
Доповнення
Раніше в цей день літак, що виконував рейс Якутськ—Іркутськ, впав в районі населеного пункту Пивовариха при заході на посадку.
На борту Ан-12 перебували семеро осіб — громадяни України, Білорусі та Росії. Всі вони загинули. Літак, який перевозив вантажі, належить авіакомпанії “Гродно”. Фахівці встановлюють причини падіння лайнера.
Журналісти з посиланням на джерела вказали, що літак, що зазнав аварії, експлуатувався з 1968 року. Лайнер використовувався тільки в якості вантажного. Літак був у нормальному технічному стані перед вильотом, всі передпольотні огляди були пройдені.
Слідчий комітет Росії повідомив того ж дня, що порушено кримінальну справу за ч.3 Ст. 263 КК РФ (“Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох або більше осіб”).