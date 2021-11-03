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Boeing 747 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Киев • УНН

 • 17334 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай), совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ и Telegram-канал Mash Siberia.

Boeing 747 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Детали

“Грузовой борт бельгийской авиакомпании ASL должен был вылететь в 20:58 из Новосибирска в Китай, — рассказала СМИ представитель Толмачево Сабина Киршнер. — Однако сразу же после взлета экипаж запросил аварийную посадку”.

На борту грузового Boeing 747 находились пять членов экипажа. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, при посадке у самолета мог загореться один из двигателей. Причины произошедшего уточняются.

Дополнение

Ранее в этот день самолет, выполнявший рейс Якутск—Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку.

На борту Ан-12 находились семь человек — граждане Украины, Беларуси и России. Все они погибли. Самолет, перевозивший грузы, принадлежит авиакомпании “Гродно”. Специалисты устанавливают причины падения лайнера.

Журналисты со ссылкой на источники указали, что потерпевший крушение самолет эксплуатировался с 1968 года. Лайнер использовался только в качестве грузового. Самолет был в нормальном техническом состоянии перед вылетом, все предполетные осмотры были пройдены.

Следственный комитет России сообщил в тот же день, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”).

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