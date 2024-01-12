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Близько 210 скарг щодо куріння в публічних місцях отримала Держпродспоживслужба

Близько 210 скарг щодо куріння в публічних місцях отримала Держпродспоживслужба

Київ • УНН

 • 216719 перегляди

Держпродспоживслужба отримала близько 210 скарг щодо куріння в публічних місцях

Близько 210 скарг щодо куріння в публічних місцях отримала Держпродспоживслужба. Було виявлено понад 70% порушень. Про це журналісту УНН повідомила заступник голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко.

Близько 210 скарг (щодо куріння в публічних місцях – ред.),  по яких ми виходили на перевірку, й понад 70% порушень, і в тому числі більша кількість у публічних місцях, ресторанах, присутність попільничок

- розповіла Шевченко.

Доповнення

З квітня 2023 року Держпродспоживслужба відновила контроль за дотримання антитютюнового законодавства, у тому числі заборони куріння у приміщеннях кафе, барів, ресторанів згідно з наказом МОЗ від 17.03.2023 № 522.

У серпні Держпродспоживслужба повідомляла, що на підставі скарг громадян за 4 місяці було проведено 70 позапланових перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення. Порушення встановлені у 55,7 % перевіреної кількості.

Додамо

У МОЗ розраховують, що оновлені графічні зображення на пачках сигарет з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки допоможе зменшити на 10-15% куріння серед населення України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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