Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба. Было выявлено более 70% нарушений. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко.

Около 210 жалоб (относительно курения в публичных местах - ред.), по которым мы выходили на проверку, и более 70% нарушений, и в том числе большее количество в публичных местах, ресторанах, присутствие пепельниц - рассказала Шевченко.

Дополнение

С апреля 2023 года Госпродпотребслужба возобновила контроль за соблюдением антитабачного законодательства, в том числе запрета курения в помещениях кафе, баров, ресторанов согласно приказу Минздрава от 17.03.2023 № 522.

В августе Госпродпотребслужба сообщала, что на основании жалоб граждан за 4 месяца было проведено 70 внеплановых проверок субъектов хозяйствования по соблюдению требований законодательства о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения. Нарушения установлены в 55,7% проверенного количества.

Добавим

В Минздраве рассчитывают, что обновленные графические изображения на пачках сигарет с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях поможет уменьшить на 10-15% курение среди населения Украины.