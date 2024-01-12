Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
Киев • УНН
Госпродпотребслужба получила около 210 жалоб относительно курения в публичных местах
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба. Было выявлено более 70% нарушений. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко.
Около 210 жалоб (относительно курения в публичных местах - ред.), по которым мы выходили на проверку, и более 70% нарушений, и в том числе большее количество в публичных местах, ресторанах, присутствие пепельниц
Дополнение
С апреля 2023 года Госпродпотребслужба возобновила контроль за соблюдением антитабачного законодательства, в том числе запрета курения в помещениях кафе, баров, ресторанов согласно приказу Минздрава от 17.03.2023 № 522.
В августе Госпродпотребслужба сообщала, что на основании жалоб граждан за 4 месяца было проведено 70 внеплановых проверок субъектов хозяйствования по соблюдению требований законодательства о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения. Нарушения установлены в 55,7% проверенного количества.
Добавим
В Минздраве рассчитывают, что обновленные графические изображения на пачках сигарет с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях поможет уменьшить на 10-15% курение среди населения Украины.
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
Госпродпотребслужба получила около 210 жалоб относительно курения в публичных местах.
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