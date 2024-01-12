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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 10:59  •  50558 просмотра

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Госпродпотребслужба получила около 210 жалоб относительно курения в публичных местах

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба. Было выявлено более 70% нарушений. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко.

Около 210 жалоб (относительно курения в публичных местах - ред.), по которым мы выходили на проверку, и более 70% нарушений, и в том числе большее количество в публичных местах, ресторанах, присутствие пепельниц

- рассказала Шевченко.

Дополнение

С апреля 2023 года Госпродпотребслужба возобновила контроль за соблюдением антитабачного законодательства, в том числе запрета курения в помещениях кафе, баров, ресторанов согласно приказу Минздрава от 17.03.2023 № 522.

В августе Госпродпотребслужба сообщала, что на основании жалоб граждан за 4 месяца было проведено 70 внеплановых проверок субъектов хозяйствования по соблюдению требований законодательства о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения. Нарушения установлены в 55,7% проверенного количества.

Добавим

В Минздраве рассчитывают, что обновленные графические изображения на пачках сигарет с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях поможет уменьшить на 10-15% курение среди населения Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Близько 210 скарг щодо куріння в публічних місцях отримала Держпродспоживслужба
About 210 complaints about smoking in public places were received by the State Food and Consumer Service
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