Близько 17 000 звернень надійшло до НІБ у лютому щодо постраждалих від російської агресії
Київ • УНН
У лютому 2024 року Національне інформаційне бюро отримало близько 17 000 звернень щодо військовополонених, зниклих безвісти, депортованих та вимушено переміщених осіб через збройну агресію рф проти України.
Майже 17 тисяч звернень щодо громадян постраждалих із збройною агресією рф отримало НІБ у лютому цього року Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
Деталі
У лютому 2024 року Національне інформаційне бюро близько 17 тисяч звернень щодо військовополонених, зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях України та осіб, що стали жертвами депортації чи примусового переміщення через збройну агресію рф проти України.
Протягом зазначеного місяця:
Оператори цілодобової гарячої лінії НІБ відповіли на майже 9,3 тисячі дзвінків.
Більше 4,1 тисячі звернень було надіслано на електронну пошту бюро.
Близько 2 тисячі листів надійшло за допомогою звичайної пошти.
Понад 900 звернень було отримано через спеціальну онлайн-форму на веб-сайті НІБ.
Крім того, понад 600 громадян скористалися чат-ботами бюро у Telegram і Viber для подачі звернень.
Додамо
За інформацією НІБ, окрім зазначених вище каналів комунікації, повідомити інформацію можна також через месенджер на сторінці у Facebook.
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