Около 17 000 обращений поступило в НИБ в феврале по пострадавшим от российской агрессии

Почти 17 тысяч обращений относительно граждан пострадавших с вооруженной агрессией рф получило НИБ в феврале этого года Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

В феврале 2024 года Национальное информационное бюро около 17 тысяч обращений относительно военнопленных, пропавших без вести на временно оккупированных территориях Украины и лиц, ставших жертвами депортации или принудительного перемещения из-за вооруженной агрессии рф против Украины.

В течение указанного месяца:

Операторы круглосуточной горячей линии НИБ ответили на почти 9,3 тысячи звонков.

Более 4,1 тысячи обращений было отправлено на электронную почту бюро.

Около 2 тысяч писем поступило с помощью обычной почты.

Более 900 обращений было получено через специальную онлайн-форму на веб-сайте НИБ.

Кроме того, более 600 граждан воспользовались чат-ботами бюро в Telegram и Viber для подачи обращений.

Добавим

По информации НИБ, кроме указанных выше каналов коммуникации, сообщить информацию можно также через мессенджер на странице в Facebook.

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