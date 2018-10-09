Bloomberg: юристи Трампа просять суд відхилити позов порноакторки

За даними агентства, юристи президента США стверджують, що Трамп спочатку не збирався дотримуватися угоди про нерозголошення з Деніелс у зв'язку з цим не поставив під ним підписи. Крім того, за версією захисту президента, не дотрималася дана угода і Кліффорд, недавно, зокрема, що опублікувала книгу, в якій докладно розповіла про свої стосунки з Трампом.

Крім цього, компанія екс-юриста Трампа Майкла Коена, через яку Кліффорд була виплачена зазначена сума, раніше заявила, що не має наміру залучати екс-акторку до відповідальності і виступила з пропозицією анулювати договір про нерозголошення. Таким чином позов, поданий Кліффорд, є безглуздим, вказують адвокати господаря Білого дому.

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Нагадаємо, Стефані Кліффорд у березні поточного року констатувала, що отримала від Коена 130 тиc. доларів США в обмін на зобов’язання не розкривати конфіденційні дані стосовно Трампа і його коханок, не передавати нікому sms-листування і фотографії мільярдера. Виняток зроблено для вузької групи осіб, яким жінка встигла розповісти про зв’язки з магнатом. Позивач звинувачує юриста Трампа в тому, що він у лютому поточного року намагався в судовому порядку примусити екс-порноакторку дотримуватися угоди і не давати сенсаційні інтерв’ю ЗМІ про інтрижку з нинішнім главою американської адміністрації.

Першою про 130 тис. доларів повідомила в кінці січня газета The Wall Street Journal. Вона стверджувала, що Коен заплатив ці гроші Кліффорд за місяць до президентських виборів у США 2016 року, аби жінка приховала факт своєї інтимної зустрічі з Трампом у липні 2006 року. Газета акцентувала увагу на тому, що це був позашлюбний зв’язок, так як весілля бізнесмена і Меланії Трамп відбулася в 2005 році.