Bloomberg: Туреччина готується провести зустріч радників з нацбезпеки по Україні

Деталі

Зазначається, що зустріч запланована на кінець жовтня в Стамбулі. Ця зустріч буде подібна зборам, що проходили в Данії в червні та в Саудівській Аравії в серпні. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення миру в Україні.

Очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних представників, серед яких радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Представники Білого дому відмовились від коментарів. росія на саміт не запрошена.

Повідомляється, що на порядку денному - "Формула миру", запропонована Президентом України Зеленським, та зусилля провести глобальний саміт, який запланований пізніше цього року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лише "формула миру" Зеленського серйозно обговорюється в міжнародній спільноті - Боррель