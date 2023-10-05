Bloomberg: Туреччина готується провести зустріч радників з нацбезпеки по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою українського мирного саміту, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Зазначається, що зустріч запланована на кінець жовтня в Стамбулі. Ця зустріч буде подібна зборам, що проходили в Данії в червні та в Саудівській Аравії в серпні. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення миру в Україні.
Очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних представників, серед яких радник з національної безпеки США Джейк Салліван. Представники Білого дому відмовились від коментарів. росія на саміт не запрошена.
Повідомляється, що на порядку денному - "Формула миру", запропонована Президентом України Зеленським, та зусилля провести глобальний саміт, який запланований пізніше цього року.
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