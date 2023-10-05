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Bloomberg: Турция готовится провести встречу советников по нацбезопасности по Украине

Bloomberg: Турция готовится провести встречу советников по нацбезопасности по Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой украинского мирного саммита, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что встреча запланирована на конец октября в Стамбуле. Эта встреча будет подобна собранию, проходившему в Дании в июне и в Саудовской Аравии в августе. Участники будут обсуждать идеи достижения мира в Украине.

Ожидается, что на встрече примет участие ограниченное количество официальных представителей, в том числе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Представители Белого дома отказались от комментариев. россия на саммит не приглашена.

Сообщается, что на повестке дня - "Формула мира", предложенная Президентом Украины Зеленским, и усилия провести глобальный саммит, который запланирован позже в этом году.

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