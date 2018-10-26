Bloomberg: SpaceX збирається взяти в кредит 500 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Аерокосмічна компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска планує взяти кредит в розмірі 500 млн доларів. Про це повідомило в четвер агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує УНН.
За їхніми даними, SpaceX планує вийти на ринок позикового фінансування і вже веде переговори з інвестиційним банком Goldman Sachs, щоб той підшукав відповідних інвесторів.
Як зазначає Bloomberg, SpaceX потребує додаткових коштів для реалізації подальших глобальних цілей по дослідженню космічного простору, в тому числі польотів на Марс.
SpaceX зараз оцінюється приблизно в 28 млрд доларів. Значну частину доходів компанії приносять контракти на запуски супутників для телекомунікаційних провайдерів. Також у SpaceX укладені багаторічні контракти на мільярди доларів з NASA, оборонними та розвідувальними відомствами США.
Тільки в цьому році SpaceX здійснила 17 космічних запусків.
Нагадуємо, SpaceX повідомила про виведення в космос аргентинського супутника і повернення ступеня ракети.