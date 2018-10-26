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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108279 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116190 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 154571 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147884 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138135 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129003 просмотра

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7 марта, 08:52 • 173715 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118139 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

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Bloomberg: SpaceX собирается взять в кредит 500 млн долларов

Bloomberg: SpaceX собирается взять в кредит 500 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 6903 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска планирует взять кредит в размере 500 млн долларов. Об этом сообщил в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

По их данным, SpaceX планирует выйти на рынок заемного финансирования и уже ведет переговоры с инвестиционным банком Goldman Sachs, чтобы тот подыскал подходящих инвесторов.

Как отмечает Bloomberg, SpaceX нуждается в дополнительных средствах для реализации дальнейших глобальных целей по исследованию космического пространства, в том числе полетов на Марс.

SpaceX в настоящий момент оценивается примерно в 28 млрд долларов. Значительную часть доходов компании приносят контракты на запуски спутников для телекоммуникационных провайдеров. Также у SpaceX заключены многолетние контракты на миллиарды долларов с NASA, оборонными и разведывательными ведомствами США.

Только в этом году SpaceX осуществила 17 космических запусков.

Напоминаем, SpaceX сообщила о выводе в космос аргентинского спутника и возвращения ступени ракеты.

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