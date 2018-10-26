Bloomberg: SpaceX собирается взять в кредит 500 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска планирует взять кредит в размере 500 млн долларов. Об этом сообщил в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.
По их данным, SpaceX планирует выйти на рынок заемного финансирования и уже ведет переговоры с инвестиционным банком Goldman Sachs, чтобы тот подыскал подходящих инвесторов.
Как отмечает Bloomberg, SpaceX нуждается в дополнительных средствах для реализации дальнейших глобальных целей по исследованию космического пространства, в том числе полетов на Марс.
SpaceX в настоящий момент оценивается примерно в 28 млрд долларов. Значительную часть доходов компании приносят контракты на запуски спутников для телекоммуникационных провайдеров. Также у SpaceX заключены многолетние контракты на миллиарды долларов с NASA, оборонными и разведывательными ведомствами США.
Только в этом году SpaceX осуществила 17 космических запусков.
Напоминаем, SpaceX сообщила о выводе в космос аргентинского спутника и возвращения ступени ракеты.