SpaceX повідомила про виведення в космос аргентинського супутника і повернення ступеня ракети

Falcon 9 стартувала з бази ВПС США Ванденберг (штат Каліфорнія) о 22:21 за часом східного узбережжя США (понеділок, 5:21 за Києвом).

"Відділення другого ступеня підтверджено. Це означає, що супутник виведений на навколоземну орбіту і місія завершена", - відзначили в компанії. Це сталося на 14-й хвилині після старту. SpaceX розраховувала вкластися приблизно в 12 хвилин.

Супутник SAOCOM-1A належить Аргентинському космічному агентству і призначається для радіолокаційного спостереження за Землею. Отримана з цього апарату інформація буде використовуватися службами порятунку і метеорологами. Супутник придатний для моніторингу стану навколишнього середовища, в тому числі для виміру рівня вологості грунту в тому чи іншому районі. У даній дослідницькій програмі також бере участь космічне агентство Італії.

Після пуску і відділення перша ступінь носія, що виконує роль розгінного блоку, зробила заплановану посадку на платформу Zone 4 бази ВПС США Ванденберг. "Falcon 9 варто (вертикально) на Zone 4 після виведення супутника на навколоземну орбіту. Це 30-е успішне приземлення розгінного блоку (цього типу)", - йдеться в Twitter компанії під керівництвом Ілона Маска.

Falcon 9 on Landing Zone 4 after delivering SAOCOM 1A to low Earth orbit, marking the 30th successful landing of a rocket booster. pic.twitter.com/8cgAaWlBEl

— SpaceX (@SpaceX) 8 жовтня 2018 р.