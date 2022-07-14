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Bloomberg: Facebook дозволить користувачам заводити до п'яти акаунтів

Bloomberg: Facebook дозволить користувачам заводити до п'яти акаунтів

Київ • УНН

 • 170178 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Компанія Meta Platforms Inc. дозволить більшій кількості користувачів створювати декілька акаунтів в соціальній мережі Facebook. Про це інформує УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

На стадії тестування обмежена кількість користувачів Facebook зможуть створити до чотирьох додаткових акаунтів. Як зазначається, при цьому не обов'язково в кожному вказувати справжнє ім'я.

Як передбачається, можна буде мати окремі акаунти для роботи і для спілкування з друзями, в яких будуть свої новинні стрічки. Однак коментувати або лайкати публікації можна буде тільки з одного профілю.

Bloomberg пише, що ця ініціатива є частиною зусиль Meta, спрямованих на залучення більшої кількості користувачів. Додаткові профілі будуть прив'язані до основного облікового запису, це означає, що порушення правил в одному профілі вплине на інші.

Нагадаємо 

Twitter Inc. подала до суду на Ілона Маска за порушення угоди на 44 мільярди доларів на купівлю платформи соціальних мереж і звернулася до суду Делавера з проханням наказати найбагатшій людині у світі завершити злиття за узгодженою ціною 54,20 долара за акцію Twitter.

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