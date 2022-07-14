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Bloomberg: Facebook позволит пользователям заводить до пяти аккаунтов

Bloomberg: Facebook позволит пользователям заводить до пяти аккаунтов

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Компания Meta Platforms Inc. позволит большему числу пользователей создавать несколько аккаунтов в социальной сети Facebook. Об этом информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

На стадии тестирования ограниченное количество пользователей Facebook смогут создать до четырех дополнительных аккаунтов. При этом не обязательно в каждом указывать настоящее имя.

Как предполагается, можно будет иметь отдельные аккаунты для работы и для общения с друзьями, у которых будут свои новостные ленты. Однако комментировать или лайкать публикации можно будет только из одного профиля.

Bloomberg пишет, что эта инициатива является частью усилий Meta, направленных на привлечение большего количества пользователей. Дополнительные профили будут привязаны к основной учетной записи, что означает, что нарушение правил в одном профиле повлияет на другие.

Напомним 

Twitter Inc. подала в суд на Илона Маска за нарушение сделки на 44 миллиарда долларов на покупку платформы социальных сетей и обратилась в суд Делавера с просьбой приказать самому богатому человеку в мире завершить слияние по согласованной цене 54,20 доллара за акцию Twitter.

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