Блокаду зняли на останньому з трьох заблокованих раніше пунктах пропуску на кордоні з Румунією

На румунсько-українському кордоні розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Халмеу-Дякове", останньому із трьох заблокованих раніше румунськими фермерами, повідомили у суботу у Держприкордонслужбі, пише УНН.

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"Рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове" розблоковано. Сьогодні о 13:20 представники Прикордонної поліції Румунії повідомили про зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску "Халмеу" - повідомили у ДПСУ у Telegram.

Перетин кордону, як вказано, здійснюється в звичному режимі.

"Наразі на виїзд з України перебуває 634 вантажівки, на в’їзд в Україну очікують 30 вантажівок", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Румунські фермери з 15 січня заблокували два пункти пропуску з Україною - "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус-Красноїльськ". А 18 січня - ПП "Халмеу-Дякове".

19 січня рух розблокували у ПП "Вікову-де-Сус-Красноїльськ". 20 січня блокаду зняли у ПП "Сірет-Порубне".