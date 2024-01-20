Блокаду сняли на последнем из трех заблокированных ранее пунктах пропуска на границе с Румынией
Киев • УНН
Румынские фермеры разблокировали последний из трех заблокированных ранее пунктов пропуска - Халмеу-Дяково - на румынско-украинской границе
На румынско-украинской границе разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Халмеу-Дяково", последнем из трех заблокированных ранее румынскими фермерами, сообщили в субботу в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Детали
"Движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" разблокировано. Сегодня в 13:20 представители Пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокировки движения для грузовиков на направлении пункта пропуска "Халмеу" - сообщили в ГПСУ в Telegram.
Пересечение границы, как указано, осуществляется в привычном режиме.
"Сейчас на выезд из Украины находится 634 грузовика, на въезд в Украину ожидают 30 грузовиков", - говорится в сообщении.
Напомним,
Румынские фермеры с 15 января заблокировали два пункта пропуска с Украиной - "Сирет-Порубное" и "Викову-де-Сус-Красноильск". А 18 января - ПП "Халмеу-Дяково".
19 января движение разблокировали в ПП "Векову-де-Сус-Красноильск". 20 января блокаду сняли в ПП "Сирет-Порубное".
Блокаду сняли на последнем из трех заблокированных ранее пунктах пропуска на границе с Румынией
Румынские фермеры разблокировали последний из трех заблокированных ранее пунктов пропуска - Халмеу-Дяково - на румынско-украинской границе.
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