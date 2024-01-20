Блокаду сняли на последнем из трех заблокированных ранее пунктах пропуска на границе с Румынией

На румынско-украинской границе разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Халмеу-Дяково", последнем из трех заблокированных ранее румынскими фермерами, сообщили в субботу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" разблокировано. Сегодня в 13:20 представители Пограничной полиции Румынии сообщили о снятии блокировки движения для грузовиков на направлении пункта пропуска "Халмеу" - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Пересечение границы, как указано, осуществляется в привычном режиме.

"Сейчас на выезд из Украины находится 634 грузовика, на въезд в Украину ожидают 30 грузовиков", - говорится в сообщении.

Напомним,

Румынские фермеры с 15 января заблокировали два пункта пропуска с Украиной - "Сирет-Порубное" и "Викову-де-Сус-Красноильск". А 18 января - ПП "Халмеу-Дяково".

19 января движение разблокировали в ПП "Векову-де-Сус-Красноильск". 20 января блокаду сняли в ПП "Сирет-Порубное".