У Києві близько тисячі комунальників прибирають вулиці від снігу - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві комунальники продовжують прибирати та обробляти вулиці й тротуари через сніг. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"У Києві тривають прибирання та обробка вулиць і тротуарів. За інформацією КК "Київавтодор", нині задіяна 371 одиниця спецтехніки. Продовжує роботу 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що загалом на спецмашинах, у бригадах з ручного прибирання задіяно близько тисячі працівників дорожньої служби.
Зазначається, що ситуація у місті під контролем. Спецтехніка і бригади з ручного прибирання працюють у цілодобовому режимі.
Нагадаємо, зранку у Києві випав сніг.
Окрім того, завтра, 24 грудня у Києві очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.