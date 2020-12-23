В Киеве около тысячи коммунальщиков убирают улицы от снега - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве коммунальщики продолжают убирать и обрабатывать улицы и тротуары из-за снега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В Киеве продолжаются уборка и обработка улиц и тротуаров. По информации КК "Киевавтодор", сейчас задействована 371 единица спецтехники. Продолжает работу 71 бригада из ручной уборки (480 работников)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего на спецмашинах, в бригадах с ручной уборки задействовано около тысячи работников дорожной службы.
Отмечается, что ситуация в городе под контролем. Объекты и бригады по ручной уборке работают в круглосуточном режиме.
Напомним, утром в Киеве выпал снег.
Кроме того, завтра, 24 декабря в Киеве ожидается гололедица. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.