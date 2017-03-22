Близько сотні бойовиків з Росії прибули до Луганщиини - "Інформаційний спротив"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Триває перекидання сил і засобів з території РФ в "ЛДНР". Про це на сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.
“На тимчасово окупованій території Луганської області через пункт пропуск Ізварине прибуло три автобуси з представниками так званого “Війська Донського” (близько 100 так званих казаків), 9 одиниць 122-мм РСЗВ БМ-21 “Град”, та близько 30 вантажівок з боєприпасами.
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Також він зазначив, що у Донецьку в районі Рутченкове поле (Кіровський район міста) розташовані гаражні кооперативи, в боксах якого бойовики “ДНР” облаштували склади з боєприпасами.
“Поруч з гаражним кооперативом бойовиками облаштований тренувальний полігон та вогневі позиції артилерії. З зазначених позицій неодноразово було зафіксовано ведення вогню артилерією противника. Розмір полігону — 400 на 500 м, відстань до житлових будинків мікрорайону "Текстильник“ становить близько 300 м”, — йдеться в повідомленні.