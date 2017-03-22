Около сотни боевиков из России прибыли в Луганскую область - "Информационное сопротивление"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 33622 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102842 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118277 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177225 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129532 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124566 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117112 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106470 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107513 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Около сотни боевиков из России прибыли в Луганскую область - "Информационное сопротивление"

Около сотни боевиков из России прибыли в Луганскую область - "Информационное сопротивление"

Киев  •  УНН

 • 10523 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Продолжается переброска сил и средств с территории РФ в "ЛДНР". Об этом на странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"На временно оккупированной территории Луганской области через пункт пропуска Изварино прибыло три автобуса с представителями так называемого "Войска Донского" (около 100 так называемых казаков), 9 единиц 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", и около 30 грузовиков с боеприпасами.

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Также он отметил, что в Донецке в районе Рутченково поле (Кировский район города) расположены гаражные кооперативы, в боксах которого боевики "ДНР" обустроили склады с боеприпасами.

"Рядом с гаражным кооперативом боевиками оснащен тренировочный полигон и огневые позиции артиллерии. С указанных позиций неоднократно было зафиксировано ведение огня артиллерией противника. Размер полигона - 400 на 500 м, расстояние до жилых домов микрорайона «Текстильщик» составляет около 300 м", - говорится в сообщении.

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