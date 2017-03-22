Около сотни боевиков из России прибыли в Луганскую область - "Информационное сопротивление"

"На временно оккупированной территории Луганской области через пункт пропуска Изварино прибыло три автобуса с представителями так называемого "Войска Донского" (около 100 так называемых казаков), 9 единиц 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", и около 30 грузовиков с боеприпасами.

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Также он отметил, что в Донецке в районе Рутченково поле (Кировский район города) расположены гаражные кооперативы, в боксах которого боевики "ДНР" обустроили склады с боеприпасами.

"Рядом с гаражным кооперативом боевиками оснащен тренировочный полигон и огневые позиции артиллерии. С указанных позиций неоднократно было зафиксировано ведение огня артиллерией противника. Размер полигона - 400 на 500 м, расстояние до жилых домов микрорайона «Текстильщик» составляет около 300 м", - говорится в сообщении.