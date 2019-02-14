Близько 80% українців вважають секс важливою частиною життя

Дослідження проводилося у формі особистого інтерв’ю серед населення України від 18 років і старше з 23 січня по 3 лютого. Всього у ньому взяло участь 2000 респондентів різного віку, статі, з різних регіонів та типу поселення.

"Майже 80% опитаних погодилися з твердженнями про те, що секс є дуже важливою частиною життя людини (10% - не погодилися)", - йдеться у повідомленні.

За даними дослідження, більш схильні підтримувати це твердження люди у віці 36-50 років, а також ті, хто перебуває в зареєстрованому/незареєстрованому шлюбі (63% і 59% відповідно).

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Крім того, дві третини вважають, що сексуальні стосунки до шлюбу – це нормально. Кожен п’ятий – протилежної думки. Цю тезу, переважно, підтримують опитані у віці 18-35 років та ті, хто перебуває в незареєстрованому шлюбі або ж є не одруженим.

За даними дослідження, 45% українців вважають, що для чоловіків секс – більш важливий, ніж для жінок (34% протилежної думки). Прихильників такої думки більше серед жінок та осіб у віці 36-50 років.

Також, 41% погодилися з тезою, що виконання "подружнього обов’язку у ліжку" є обов’язковим для чоловіка, майже стільки ж протилежної думки. Більше прихильників цієї тези – серед чоловіків.

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Лише 19% опитаних погоджуються, що жінка, яка перебуває у шлюбі, зобов’язана займатися сексом із чоловіком, навіть якщо вона цього не хоче (67% не погоджуються). Більше прихильників цієї тези – серед осіб у віці 51+.

У дослідженні також вказано, що 30% українців погоджуються з твердженням, що секс може бути послугою, яка продається за гроші (55% протилежної думки). Найбільше погоджуються з цим твердженням чоловіки та особи у віці від 18 до 50 років.

Натомість, 24% опитаних погоджуються з думкою, що жінка не повинна проявляти сексуальну ініціативу (57% не погоджуються). Серед прихильників такої тези відносно більше чоловіків, осіб у віці 18-35 років та тих, хто перебуває у незареєстрованому шлюбі.

Як повідомляв УНН, постійного статевого партнера мають 67% українців.