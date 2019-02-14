Около 80% украинцев считают секс важной частью жизни

Исследование проводилось в форме личного интервью среди населения Украины от 18 лет и старше с 23 января по 3 февраля. Всего в нем приняли участие 2000 респондентов разного возраста, пола, из разных регионов и типа поселения.

"Почти 80% опрошенных согласились с утверждениями о том, что секс является очень важной частью жизни человека (10% - не согласились)", - говорится в сообщении.

По данным исследования, более склонны поддерживать это утверждение люди в возрасте 36-50 лет, а также те, кто находится в зарегистрированном/незарегистрированном браке (63% и 59% соответственно).

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Кроме того, две трети считают, что сексуальные отношения до брака - это нормально. Каждый пятый - противоположного мнения. Этот тезис, преимущественно, поддерживают опрошенные в возрасте 18-35 лет и те, кто находится в незарегистрированном браке или является не женатым.

По данным исследования, 45% украинцев считают, что для мужчин секс - более важный, чем для женщин (34% противоположного мнения). Сторонников такого мнения больше среди женщин и лиц в возрасте 36-50 лет.

Также, 41% согласились с тезисом, что выполнение "супружеского долга в постели" является обязательным для человека, почти столько же противоположного мнения. Больше сторонников этого тезиса - среди мужчин.

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Лишь 19% опрошенных согласны, что женщина, находящаяся в браке, обязана заниматься сексом с мужем, даже если она этого не хочет (67% не согласны). Больше сторонников этого тезиса - среди лиц в возрасте 51+.

В исследовании также указано, что 30% украинцев согласны с утверждением, что секс может быть услугой, которая продается за деньги (55% противоположного мнения). Больше всего соглашаются с этим утверждением мужчины и лица в возрасте от 18 до 50 лет.

Зато 24% опрошенных согласны с мнением, что женщина не должна проявлять сексуальную инициативу (57% не согласны). Среди сторонников такого тезиса относительно больше мужчин, лиц в возрасте 18-35 лет и тех, кто находится в незарегистрированном браке.

Как сообщал УНН, постоянного полового партнера имеют 67% украинцев.