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Близько 6 млн громадян у сільській місцевості не мають доступу швидкісного інтернету - Мінцифри

Близько 6 млн громадян у сільській місцевості не мають доступу швидкісного інтернету - Мінцифри

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Україні близько 6 млн громадян, які проживають у сільській місцевості не мають доступу до фіксованого швидкісного інтернету, у більшості випадків через відсутність технічної можливості. Про це під час прессконференції “Перепис населення на основі реєстрів в Україні: виклики, можливості, подальші кроки” заявив директор директорату розвитку цифрової інфраструктури Мінцифри Юрій Мацик, передає кореспондент УНН.

“Мінцифри провело детальне дослідження наявності фіксованого швидкісного інтернету у населених пунктах. Майже 6 млн громадян, що проживають у сільській місцевості не мають доступу до фіксованого швидкісного інтернету. Майже 4 млн не мають технічної можливості, а для 1,5 млн громадян підключення до мережі фінансово недоступний”, — зазначив він.

За його словами, в України є регіони, де понад 50% сільського населення не мають доступу до фіксованого швидкісного інтернету.

“У 4 регіонах України є території на яких більше 50% сільського населення не можуть отримати доступ до фіксованого швидкісного інтернету, у 7 регіонах від 35% до 50% не мають такого доступу, у 5 регіонах ця частка складає від 20 до 35% і лише у 2 регіонах задовільний стан доступу, де кількість населення менше 5%, яка сьогодні не може скористатися послугою доступу до інтернету. Щодо мобільного інтернету з 1 липня поточного року три найбільші оператори розпочали роботи із покриття Україною технологію 4G в діапазоні 900 мега МГц”, — додав Мацик.

За його словами, до 2022 року кожен оператор має покрити 90% населення України мобільним інтернетом.

“До 2023 така можливість доступу до інтернету має з’явитися на міжнародних автомобільних дорогах, до 2024 року на національних автомобільних дорогах”, — підсумував він.

Нагадаємо, у Бюджеті на 2021 рік закладено 500 млн гривень на заходи щодо впровадження широкосмугового інтернету на всій території України, зокрема, у сільській місцевості.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри заявляло про пришвидшення покриття України швидкісним мобільним інтернетом, вказуючи, що з липня по жовтень понад 4,7 млн українців у більш ніж 7 тисячах населених пунктів отримали 4G. При цьому залишилось підключити ще 7,3 тис. населених пунктів. Це невеликі села, де часто мешканці не мають ніякого доступу до швидкісного інтернету, вказали у відомстві.

Українські Національні Новини

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