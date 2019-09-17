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Близько 500 людей вважаються зниклими без вісті на Донбасі — Пристайко

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Близько 500 людей вважаються зниклими без вісті внаслідок агресії РФ. Про це розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“Біля 400-500 людей українців вважаємо зниклими без вісті... За 5 років бойовики ні разу не допустили Червоний Хрест перевірити цю цифру й тих, хто в в’язницях”, — сказав В. Пристайко.

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Очільник українського МЗС підкреслив, що в обмінний список не включатимуться люди за вимогою РФ, які не мають відношення до конфлікту.

“Знаєте, є ідеальна формула „всіх на всіх“, яка всім дуже подобається, але насправді вона не є життєздатною. Тому що потрібно дуже чітко узгодити, хто ці „всіх на всіх“. Коли в цих списках кримінальні авторитети, які є друзями тих, хто знаходиться з того боку, і їх намагаються запхати в список як „матеріал для обміну“, а насправді це люди, які не мають ніякого відношення до цього конфлікту (на Донбасі — ред), тоді ці списки не узгоджуються”, — заключив Пристайко.

Як повідомляв УНН, В. Пристайко сказав, що в України є “обмінний фонд” для наступних обмінів. 

Українські Національні Новини

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