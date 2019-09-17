Около 500 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе — Пристайко

“Около 400-500 человек украинцев считаем пропавшими без вести... За 5 лет боевики ни разу не допустили Красный Крест проверить эту цифру и тех, кто в тюрьмах”, — сказал Пристайко.

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Глава украинского МИД подчеркнул, что в обменный список будут включаться люди по требованию РФ, которые не имеют отношения к конфликту.

“Знаете, есть идеальная формула „всех на всех“, которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти „всех на всех“. Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как „материал для обмена“, а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту (в Донбассе — ред), тогда эти списки не согласуются”, — заключил Пристайко.

Как сообщал УНН, В. Пристайко сказал, что в Украине есть “обменный фонд” для следующих обменов.