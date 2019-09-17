Пристайко сказав, України має “обмінний фонд” для наступних обмінів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В України є обмінний фонд для подальшого обміну. Про це розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“У нас обмінний фонд, це для людей не використовують, але так говорять переговорники”, — сказав Пристайко.
Він додав, що на території України є люди, які звинувачуються в спробах вчинення теракту та інших провокацій й цих обвинувачених можуть обміняти на українців, що знаходяться на території Росії чи на окупованих територіях.
Як повідомляв УНН, Папа Римський привітав обмін утримуваними між Україною та Росією.