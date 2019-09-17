Пристайко сказал, что Украина имеет "обменный фонд" для следующих обменов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Украине есть обменный фонд для последующего обмена. Об этом рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.
“У нас обменный фонд, это для людей не используют, но так говорят переговорщики”, — сказал Пристайко.
Он добавил, что на территории Украины есть люди, которые обвиняются в попытках совершения теракта и других провокаций и этих обвиняемых могут обменять на украинцев, находящихся на территории России или на оккупированных территориях.
Как сообщал УНН, Папа Римский поздравил обмен удерживаемыми между Украиной и Россией.