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Папа Римський привітав обмін утримуваними між Україною та Росією

Папа Римський привітав обмін утримуваними між Україною та Росією

Київ • УНН

 • 12063 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Папа Римський Франциск під час недільної проповіді привітав обмін утримуваними між Україною та Російською Федерацією, який відбувся 7 вересня. Про це передає УНН із посиланням на Радіо Ватикану.

“Минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією і Україною. Я вітаю звільнений народ, який зміг знову обійняти своїх близьких, і продовжую молитися за якнайшвидше припинення конфлікту і за міцний мир на сході України”, — сказав Папа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенцов спалив форму ув'язненого, яку носив у російському полоні

Нагадаємо, Кремль не виключає нового обміну утримуваними особами з Україною, але для цього потрібен час.

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