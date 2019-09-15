Папа Римський привітав обмін утримуваними між Україною та Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Папа Римський Франциск під час недільної проповіді привітав обмін утримуваними між Україною та Російською Федерацією, який відбувся 7 вересня. Про це передає УНН із посиланням на Радіо Ватикану.
“Минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією і Україною. Я вітаю звільнений народ, який зміг знову обійняти своїх близьких, і продовжую молитися за якнайшвидше припинення конфлікту і за міцний мир на сході України”, — сказав Папа.
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Нагадаємо, Кремль не виключає нового обміну утримуваними особами з Україною, але для цього потрібен час.