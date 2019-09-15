Папа Римский поздравил обмен удерживаемыми между Украиной и Россией

"На прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Я поздравляю освобожденный народ, который смог снова обнять своих близких, и продолжаю молиться за скорейшее прекращение конфликта и за прочный мир на востоке Украины", - сказал Папа.

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Напомним, Кремль не исключает нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, но для этого нужно время.