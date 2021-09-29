Близько 400 млн грн буде виділено на забезпечення подачі кисню до лікарень з COVID-хворими

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“Враховуючи швидке поширення COVID-19 та збільшення навантаження на лікарні, Уряд продовжує посилювати медичну систему. Сьогодні ми ухвалили рішення про перерозподіл 395 млн грн на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням”, — повідомив Шмигаль.

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За його словами, загалом в Україні для хворих на COVID-19 передбачено 90 тис. ліжок: наразі готові 45 тисяч ліжок, 97% яких забезпечені киснем.

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Протягом 28 вересня в Україні зареєстрували 9 666 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 855, летальних випадків — 217.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 132 246 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 75 188 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 57 058 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,5 млн щеплень.