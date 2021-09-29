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Около 400 млн грн будет выделено на обеспечение подачи кислорода в больницы с COVID-больными

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 395 млн грн для обеспечения коек централизованным кислородом в больницах, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

Цитата

"Учитывая быстрое распространение COVID-19 и увеличение нагрузки на больницы, правительство продолжает усиливать медицинскую систему. Сегодня мы приняли решение о перераспределении 395 млн грн на обеспечение коечного фонда централизованным кислородным снабжением", - сообщил Шмыгаль.

Детали

По его словам, всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек: сейчас готовы 45 тыс. коек, 97% которых обеспечены кислородом.

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Добавим

В течение 28 сентября в Украине зарегистрировали 9666 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2855, летальных случаев - 217.

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса было привито 132 246 человек. Из них первой дозой сделали прививки - 75188 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) - 57 058 человека. Всего с начала кампании сделано 12,5 млн прививок.

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