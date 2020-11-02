Близько 30% будинків ОСББ та ЖБК столиці не подали заявки на підключення до тепла

"Станом на 2 листопада лише в 66% будинків ОСББ, ЖБК відомчих та інших здійснюється постачання тепла. Решта досі не подала відповідних заявок комунальному підприємству "Київтеплоенерго", - повідомили в КМДА.

При цьому повідомляється, що "Київтеплоенерго" у повному обсязі виконало письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери.

“Станом на ранок 2 листопада тепло отримали 99,4% (525) дитсадків, 98,8% лікувальних закладів (319), 99,3% (444) шкіл. Також до системи опалення у столиці підключили всі будинки, якими управляють комунальні підприємства – керуючі компанії районів міста", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що наразі "Київтеплоенерго" працює над оперативним усуненням аварійних ситуацій, що виникли під час запуску.

Як повідомляв УНН, в Україні станом на 26 жовтня до опалення підключено вже 37 220 будинків, що становить понад 45% всього житлового фонду.