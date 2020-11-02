Около 30% домов ОСМД и ЖКК столицы не подали заявки на подключение к теплу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 2 ноября в Киеве около 30% домов ОСМД и ЖКК до сих пор не подали соответствующие заявки на подключение к теплу. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"По состоянию на 2 ноября только в 66% домов ОСМД, ЖКК ведомственных и других осуществляется подача тепла. Остальные до сих пор не подали соответствующие заявки коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", - сообщили в КГГА.
При этом сообщается, что "Киевтеплоэнерго" в полном объеме выполнило письменные заявки на подключение к теплоснабжению объектов социальной сферы.
"По состоянию на утро 2 ноября тепло получили 99,4% (525) детсадов, 98,8% лечебных учреждений (319), 99,3% (444) школ. Также к системе отопления в столице подключили все дома, которыми управляют коммунальные предприятия - управляющие компании районов города", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в настоящее время "Киевтеплоэнерго" работает над оперативным устранением аварийных ситуаций, возникших при запуске.
Как сообщал УНН, в Украине по состоянию на 26 октября к отоплению подключено уже 37 220 домов, что составляет более 45% всего жилого фонда.