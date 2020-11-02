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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 26371 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 54196 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 73547 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 85126 просмотра

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95454 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113289 просмотра

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Около 30% домов ОСМД и ЖКК столицы не подали заявки на подключение к теплу

Около 30% домов ОСМД и ЖКК столицы не подали заявки на подключение к теплу

Киев  •  УНН

 • 15987 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 2 ноября в Киеве около 30% домов ОСМД и ЖКК до сих пор не подали соответствующие заявки на подключение к теплу. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

"По состоянию на 2 ноября только в 66% домов ОСМД, ЖКК ведомственных и других осуществляется подача тепла. Остальные до сих пор не подали соответствующие заявки коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", - сообщили в КГГА.

При этом сообщается, что "Киевтеплоэнерго" в полном объеме выполнило письменные заявки на подключение к теплоснабжению объектов социальной сферы.

"По состоянию на утро 2 ноября тепло получили 99,4% (525) детсадов, 98,8% лечебных учреждений (319), 99,3% (444) школ. Также к системе отопления в столице подключили все дома, которыми управляют коммунальные предприятия - управляющие компании районов города", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время "Киевтеплоэнерго" работает над оперативным устранением аварийных ситуаций, возникших при запуске.

Как сообщал УНН, в Украине по состоянию на 26 октября к отоплению подключено уже 37 220 домов, что составляет более 45% всего жилого фонда.

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