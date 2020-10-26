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В Україні до опалення підключено вже понад 45% житлових будинків

В Україні до опалення підключено вже понад 45% житлових будинків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні до опалення підключено вже 37 220 будинків, що становить понад 45% всього житлового фонду. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

"В Україні розпочався опалювальний сезон – з 15 жовтня у більшості областей почали підключати до теплопостачання житловий фонд та об’єкти соціальної сфери. За інформацією від обласних та Київської міської державних адміністрацій, станом на 26 жовтня до опалення підключено понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що рішення про початок опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування по факту, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря нижче +8ºС.

"Тож, якщо зараз у центрі та на півночі країни підключення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури до опалення йде повним ходом, то на півдні країни, зокрема, у Херсоні та Миколаєві опалювальний період ще не розпочинався, а в Одесі та Запоріжжі підключено тільки на 5-10% будівель. Щодо технічної готовності, то за інформацією з регіонів, житловий фонд та комунальні підприємства теплопостачання на 100%готові до осінньо-зимового періоду", — повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

Наразі по Україні з 81 637 житлових будинків, підключені до тепла 37 220 будинків (45,6%), а з 31 521 об’єктів соціальної сфери опалюється 17 907 закладів (56,8%). З них — 8 619 дитсадки (66,6%), 7 459 школи (47,7%) та 1 829 заклади охорони здоров’я (62,2%).

На 100% підключено житловий фонд у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. У Рівненській, Чернігівській та Житомирській області цей показник на рівні 97-99,9%.

Нагадаємо, у Міненерго оприлюднили щоденні дані щодо виробництва електроенергії у країні та запасів палива на зиму.

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