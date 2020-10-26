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В Украине к отоплению подключено уже более 45% жилых домов

В Украине к отоплению подключено уже более 45% жилых домов

Киев  •  УНН

 • 20232 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине к отоплению подключено уже 37 220 домов, что составляет более 45% всего жилого фонда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

"В Украине начался отопительный сезон - с 15 октября в большинстве областей начали подключать к теплоснабжению жилой фонд и объекты социальной сферы. По информации от областных и Киевской городской государственных администраций, по состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления по факту, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха ниже +8°С.

"Поэтому, если сейчас в центре и на севере страны подключения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к отоплению идет полным ходом, то на юге страны, в частности в Херсоне и Николаеве отопительный период еще не начинался, а в Одессе и Запорожье подключены только на 5-10% зданий. По технической готовности, и по информации из регионов, жилой фонд и коммунальные предприятия теплоснабжения на 100% готовы к осенне-зимнему периоду", - сообщила заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

Сейчас по Украине из 81 637 жилых домов, подключены к теплу 37 220 домов (45,6%), а из 31 521 объектов социальной сферы отапливается 17 907 заведений (56,8%). Из них - 8619 детсада (66,6%), 7459 школы (47,7%) и 1829 учреждениий здравоохранения (62,2%).

На 100% подключен жилой фонд в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Ровенской, Черниговской и Житомирской области этот показатель на уровне 97-99,9%.

Напомним, в Минэнерго обнародовали ежедневные данные по производству электроэнергии в стране и запасов топлива на зиму.

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