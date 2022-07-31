Близько 200 морпіхів чорноморського флоту рф відмовилися повертатися на війну – розвідка

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«Близько 200 військовослужбовців 810-ої бригади відмовилися знову повертатися на територію півдня України. Виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні місяці. Але незважаючи на це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни і веде бойові дії. Але це вже зовсім інші батальйонно-тактичні групи ніж ті, які були на початку», – повідомив Скібіцький.

Він також додав, що близько 300 військових підрозділу були вбиті під час бойових дій. Найбільші втрати припадають на період з лютого до квітня. Саме того був штурм Маріуполя.

Нагадаємо

Війська ЗСУ частково знищили під Миколаєвом та Маріуполем особовий склад підрозділів морської піхоти рф, яких готували для штурму Одеси.



