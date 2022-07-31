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Около 200 морпехов черноморского флота РФ отказались возвращаться на войну - разведка

Киев • УНН

 • 152303 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Около 200 морпехов 810-бригады морской пехоты Черноморского флота РФ отказались возвращаться на войну в Украину. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает УНН.

Цитата

«Около 200 военнослужащих 810-й бригады отказались снова возвращаться на территорию юга Украины. Возникла такая существенная проблема, которая, по нашим данным, и затянула процесс восстановления и боевого согласования батальонно-тактической группы, проводившегося в мае. Но, несмотря на это, БТГр была сформирована, она сейчас находится на юге нашей страны и ведет боевые действия. Но это уже совсем другие батальонно-тактические группы, чем те, которые были в начале», – сообщил Скибицкий.

Он также добавил, что около 300 военных подразделений были убиты во время боевых действий. Наибольшие потери приходятся на период с февраля по апрель. Именно в это время был штурм Мариуполя.

Напомним

Войска ВСУ частично уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морской пехоты РФ, которых готовили для штурма Одессы.

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