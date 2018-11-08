Близько 20 тонн заражених гранатів привезли в Україну з Туреччини
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У 20-тонному вантажі гранат, який прибув із Туреччини, знайшли середземноморську плодову муху. Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, передає УНН.
"Під час проведення фітосанітарного контролю імпортних вантажів державними фітосанітарними інспекторами митного комплексу № 1 ВАТ "Сільгосппостач" у вантажі гранатів вагою 20,1 тонн походженням з Туреччини виявили карантинний шкідливий організм – середземноморську плодову муху", – йдеться в повідомленні.
Заражений вантаж затримали.
Нагадаємо, у вантажах кукурудзи для попкорну, імпортованих з США, знайшли карантинне захворювання, відсутнє в Україні.
Додамо, що Туреччина повернула Україні 300 овець начебто через те, що бірки на тваринах і документи на них не співпадали. Згодом цих тварин близько двох тижнів утримували без їжі та води у Чорноморському портовому терміналі. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, вантаж із живими вівцями був затриманий через загрозу занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб.
У ситуацію втрутились активісти та журналісти, після чого тварин доправили до Гайсинської митниці, де їх розмитнили. Згодом живих овець оглянули ветеринари і помістили у карантин, а мертвих – утилізували.