Около 20 тонн зараженных гранатов привезли в Украину из Турции
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В 20-тонном грузе гранат, который прибыл из Турции, нашли средиземноморскую плодовую муху. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, передает УНН.
"Во время проведения фитосанитарного контроля импортных грузов государственными фитосанитарным инспекторами таможенного комплекса № 1 ОАО "Сильгосппостач" в грузе гранатов весом 20,1 тонн происхождением из Турции обнаружили карантинный вредный организм – средиземноморскую плодовую муху", – говорится в сообщении.
Зараженный груз задержали.
Напомним, в грузах кукурузы для попкорна, импортированных из США, нашли карантинное заболевание, которое отсутствует в Украине.
Добавим, что Турция вернула Украине 300 овец якобы из-за того, что бирки на животных и документы на них не совпадали. Впоследствии этих животных около двух недель удерживали без еды и воды в Черноморском портовом терминале. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, груз с живыми овцами был задержан из-за угрозы заноса на территорию Украины опасных инфекционных болезней.
В ситуацию вмешались активисты и журналисты, после чего животных доставили в Гайсинскую таможню, где их растаможили. Впоследствии живых овец осмотрели ветеринары и поместили в карантин, а мертвых – утилизировали.