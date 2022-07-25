Близько 1700 людей у Франції заразилися мавпячою віспою – міністр

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Браун сказав, що на сьогоднішній день уряд відкрив близько 100 центрів вакцинації проти віспи мавп і що понад 6000 осіб отримали профілактичну вакцинацію.

Браун закликав пацієнтів, які мають виразки чи інші симптоми, якнайшвидше самоізолюватися.

Браун зауважив, що не бачить серйозної загрози для широкого загалу, і, що уряд зосередить свою кампанію вакцинації на цільових групах, які вважаються найбільш схильні до ризику.

"Профіль (пацієнтів) такий, що це в основному чоловіки, у яких були сексуальні стосунки з іншими чоловіками, але можна також заразитися при контакті з пухирями пацієнта", - сказав Браун в інтерв'ю BFM TV.

За його словами, більшість випадків інфікувань сталася в районі Парижа, додавши, що цього тижня в Парижі відкриється спеціальний центр вакцинації.

Додамо

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в суботу, що спалах віспи мавп, що швидко поширюється, є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

На даний момент було зареєстровано понад 16 000 випадків хвороби у більш ніж 75 країнах та п'ять смертей в Африці.