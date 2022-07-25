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Около 1700 человек во Франции заразились обезьяньей оспой – министр

Киев • УНН

 • 152270 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Около 1700 человек заразились обезьяньей оспой во Франции, заявил в понедельник министр здравоохранения Франции Франсуа Браун. Об этом пишет УНН со ссылкой на BFM TV.

Детали

Браун сказал, что на сегодняшний день правительство открыло около 100 центров вакцинации против оспы обезьян и что более 6000 человек получили профилактическую вакцинацию.

Браун призвал пациентов, имеющих язвы или другие симптомы, как можно быстрее самоизолироваться.

Браун отметил, что не видит серьезной угрозы для широкой общественности, и что правительство сосредоточит свою кампанию вакцинации на целевых группах, которые считаются наиболее подвержеными риску.

"Профиль (пациентов) таков, что это в основном мужчины, у которых были сексуальные отношения с другими мужчинами, но можно также заразиться при контакте с волдырями пациента", - сказал Браун в интервью BFM TV.

По его словам, большинство случаев инфицирований произошло в районе Парижа, добавив, что на этой неделе в Париже откроется специальный центр вакцинации.

Добавим

Всемирная организация здравоохранения заявила в субботу, что быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

На данный момент было зарегистрировано более 16 000 случаев болезни в более чем 75 странах и пять смертей в Африке.

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