Около 1700 человек во Франции заразились обезьяньей оспой – министр

Детали

Браун сказал, что на сегодняшний день правительство открыло около 100 центров вакцинации против оспы обезьян и что более 6000 человек получили профилактическую вакцинацию.

Браун призвал пациентов, имеющих язвы или другие симптомы, как можно быстрее самоизолироваться.

Браун отметил, что не видит серьезной угрозы для широкой общественности, и что правительство сосредоточит свою кампанию вакцинации на целевых группах, которые считаются наиболее подвержеными риску.

"Профиль (пациентов) таков, что это в основном мужчины, у которых были сексуальные отношения с другими мужчинами, но можно также заразиться при контакте с волдырями пациента", - сказал Браун в интервью BFM TV.

По его словам, большинство случаев инфицирований произошло в районе Парижа, добавив, что на этой неделе в Париже откроется специальный центр вакцинации.

Добавим

Всемирная организация здравоохранения заявила в субботу, что быстро распространяющаяся вспышка оспы обезьян является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

На данный момент было зарегистрировано более 16 000 случаев болезни в более чем 75 странах и пять смертей в Африке.