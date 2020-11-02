Близько 100 ДТП сталося на Київщині за вихідні, одна людина загинула

"За вихідні (на Київщині - ред.) сталося 98 ДТП, з них 5 ДТП - з травмованими, 4 особи отримали травми та 1 людина загинула", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, прокуратура добивається 10 років позбавлення волі для водія, який у липні цього року вчинив смертельну ДТП на столичному шосе, в результаті якого загинуло чотири члени однієї родини.



