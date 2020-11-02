Около 100 ДТП произошло в Киевской области за выходные, один человек погиб

"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 98 ДТП, из них 5 ДТП - с травмированными, 4 человека получили травмы и 1 человек погиб", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, прокуратура добивается 10 лет лишения свободы для водителя, который в июле этого года совершил смертельное ДТП на столичном шоссе, в результате которого погибло четыре члена одной семьи.



