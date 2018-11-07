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Близько 1,4 млн українських туристів планують відвідати Туреччину до кінця року

Близько 1,4 млн українських туристів планують відвідати Туреччину до кінця року

Київ • УНН

 • 7985 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. За попередніми очікуваннями протягом цього року відвідають Туреччину 1,350 млн українських туристів. Про це розповів Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю турецькому виданню Анадолу, передає УНН.

За словами Глави держави, завдяки можливості подорожувати до Туреччини за внутрішніми ID-паспортами терміном на 90 днів кількість авіарейсів на тиждень між країнами становить 180.

“Все це відіграє важливу роль у зростанні кількості взаємних візитів бізнесменів, туристів, науковців та студентів. У цьому році очікується, що Туреччину відвідає 1 мільйон 350 тисяч українських туристів. Ця цифра швидко наближається до позначки у 1,5 мільйона”, — зазначив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Україна увійшла до п’ятірки країн за відвідуваністю Туреччини. У червні Туреччину відвідали 241 095 українців, приріст кількості туристів склав 12,66%.

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